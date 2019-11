Η Μπαρτσελόνα έπαιξε με 1-2-1-6 κόντρα στη Σλάβια! (pic)

Η Μπαρτσελόνα κόλλησε στο 0-0 με τη Σλάβια, αλλά αυτό που δημιούργησε περισσότερες απορίες ήταν το σύστημα με το οποίο αγωνιζόταν η ομάδα του Βαλβέρδε κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης φάνηκε ότι η Μπαρτσελόνα αγωνιζόταν με έναν σχηματισμό 1-2-1-6, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που ακολουθεί!

Barcelona playing left to right in a shocking 1-2-1-6 formation. Only chance Slavia do have at the moment is on the counter as Barca continue to hold possession with absolutely zero creativity. #BarcaSlavia pic.twitter.com/biAsefmvDk

