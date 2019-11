Βενγκέρ: Ανάλυση για σεμινάριο για την ισοπαλία της Μπαρτσελόνα (vids)

Οι «μπλαουγκράνα» έμειναν στο 0-0 απέναντι στους Τσέχους στο «Καμπ Νόου» με τον κόσμο των Καταλανών να εκφράζει ξανά δυσαρέσκεια για το κακό αποτέλεσμα μετά και την ήττα από τη Λεβάντε λίγες μέρες νωρίτερα στη LaLiga.

Ο Αρσέν Βενγκέρ, ως τηλεσχολιαστής στο beIN Sports, έδειξε πως «διαβάζει» εις βάθος το παιχνίδι που παρακολουθεί και στάθηκε στις χιλιομετρικές αποστάσεις που διένυσαν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στη Βαρκελώνη...

«Η Μπαρτσελόνα έκανε 97 χιλιόμετρα και η Σλάβια Πράγας έκανε 109 χλμ. Δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη διαφορά έπειτα από 80 λεπτά αγώνα. Αυτό, σημαίνει ότι η Σλάβια έκανε 84 φορές τη διαδρομή ανάμεσα στις δύο μεγάλες περιοχές.

Αυτό δείχνει ότι η Μπαρτσελόνα νικήθηκε κατά κράτος στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και δεν είχε τον ρυθμό για ν' ανταποκριθεί στο ματς. Ήταν μια κακή βραδιά για τη Μπαρτσελόνα που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την πρόκριση από αυτό το ματς και απέτυχε να νικήσει τη Σλάβια Πράγας εντός έδρας» ήταν ένα κομμάτι της ανάλυσής του...

Παράλληλα, ο θρυλικός πρώην προπονητής της Άρσεναλ έκανε λόγο για ομάδα που με την εικόνα που παρουσιάζει φανερώνει κρίση, τονίζει πως πλέον όλοι απλά περιμένουν τι θα κάνει ο Μέσι και... εγείρει ερωτηματικά για τις αποφάσεις που λαμβάνονται και για το μερίδιο του Βαλβέρδε στις επιλογές για το ρόστερ.

«Είναι στην κορυφή του ομίλου τους, είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος και παίζουν σαν ομάδα που βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Το παιχνίδι τους είναι πολύ αργό. Δεν υπάρχει δυναμική στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου που πρέπει να επιτεθεί. Εκεί γίνεται ατομική η υπόθεση. Όλοι περιμένουν κάτι από τον Μέσι. Κάθε φορά που χάνουν τη μπάλα μοιάζουν έτοιμοι να δεχθούν γκολ. Δεν μπορούν ν' ακολουθήσουν τον ρυθμό των αντιπάλων τους. Τους λείπει ενέργεια και αυτοπεποίθηση.

Η ομάδα σε κάνει να σκέφτεσαι “πότε θα πάρει τη μπάλα ο Μέσι για να κάνει κάτι;”. Ήταν μια ομάδα που έκανε πολλά και σαν κερασάκι στην τούρτα υπήρχε ο Μέσι. Τώρα έχει χάσει αυτό το... χάρισμα που είχε.

Στο τέλος της ημέρας, ο προπονητής είναι “ένοχος” αλλά δεν είναι πάντοτε υπεύθυνος για την εικόνα. Υπάρχει διαφορά σε αυτά τα δύο. Ο Βαλβέρδε πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με τους παίκτες που έχει. Ποιος όμως έχει την τελική απόφαση για τους παίκτες που προστίθενται στο ρόστερ;».

Arsène Wenger on Barcelona: “They’re top of the league, they’re top of their group, and they play like a team in crisis.” pic.twitter.com/5DFBOHXibW

Interesting wording from Wenger, saying Valverde is "guilty, but not responsible" for Barcelona's results.

I think saying he's part of the problem but not the one who ultimately builds the team...pic.twitter.com/aUlIWUKHq1

— Luis Mazariegos (@luism8989) November 5, 2019