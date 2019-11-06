Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

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Δείτε συγκεντρωμένα στο gazzetta.gr τα highlights της πρώτης βραδιάς της 4ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.  

Ζενίτ – Λειψία 0-2

 

Μπαρτσελόνα – Σλάβια Πράγας 0-0

Λίβερπουλ – Γκενκ 2-1

Νάπολι – Ζάλτσμπουργκ 1-1

Λυών – Μπενφίκα 3-1

Ντόρτμουντ – Ίντερ 3-2

Τσέλσι – Άγιαξ 4-4

Βαλένθια – Λιλ 4-1

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.

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