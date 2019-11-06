Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

Ζενίτ – Λειψία 0-2
Μπαρτσελόνα – Σλάβια Πράγας 0-0
Λίβερπουλ – Γκενκ 2-1
Νάπολι – Ζάλτσμπουργκ 1-1
Λυών – Μπενφίκα 3-1
Ντόρτμουντ – Ίντερ 3-2
Τσέλσι – Άγιαξ 4-4
Βαλένθια – Λιλ 4-1
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT ST PETERSBURG 0vs
RB LEIPZIG 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 0vs
SLAVIA PRAHA 0
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 2vs
KRC GENK 1
ΤΕΛΙΚΟ
SSC NAPOLI 1vs
RED BULL SALZBURG 1
ΤΕΛΙΚΟ
OLYMPIQUE LYON 3vs
BENFICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BORUSSIA DORTMUND 3vs
INTER 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHELSEA 4vs
AFC AJAX 4
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA CF 4vs
OSC LILLE 1
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
CRVENA ZVEZDA -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
JUVENTUS -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
DINAMO ZAGREB -vs
SHAKHTAR DONETSK -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
CLUB BRUGGE -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
ATLETICO MADRID -
CRVENA ZVEZDA -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ATALANTA -vs
MANCHESTER CITY -
REAL MADRID -vs
GALATASARAY -
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 122vs
INDIANA PACERS 120
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 113vs
BOSTON CELTICS 119
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 108vs
SAN ANTONIO SPURS 100
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 112vs
LOS ANGELES LAKERS 118
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 102vs
ORLANDO MAGIC 94
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 109vs
MIAMI HEAT 89
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
SHAKHTAR SOLIGORSK -vs
VALEPA SASTAMALA -
CMS ARCADA GALATI -vs
OK VOJVODINA -
VITORIA GUIMARAES -vs
ARSENAL -
UNICS KAZAN -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
CEDEVITA OLIMPIJA -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
MACCABI RISHON -
BUDUCNOST -vs
UNICAJA -
LIMOGES -vs
TOFAS -
VIRTUS BOLOGNA -vs
RATIOPHARM ULM -
JOVENTUT BADALONA -vs
NANTERRE 92 -
NEPTUNAS -vs
ZARAGOZA -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΑΕΚ -
HAPOEL JERUSALEM -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
ANTWERP GIANTS -vs
RASTA VECHTA -
BAXI MANRESA -vs
TURK TELEKOM -
SIG STRASBOURG -vs
HAPOEL UNET HOLON -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
BESIKTAS -
Δείτε συγκεντρωμένα στο gazzetta.gr τα highlights της πρώτης βραδιάς της 4ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.
Ζενίτ – Λειψία 0-2
Μπαρτσελόνα – Σλάβια Πράγας 0-0
Λίβερπουλ – Γκενκ 2-1
Νάπολι – Ζάλτσμπουργκ 1-1
Λυών – Μπενφίκα 3-1
Ντόρτμουντ – Ίντερ 3-2
Τσέλσι – Άγιαξ 4-4
Βαλένθια – Λιλ 4-1