Σλάβια Πράγας: Τρέξιμο και... τούμπες από τον προπονητή! (vid)

Οι Τσέχοι, επισκέφθηκαν τη Βαρκελώνη για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τους «μπλαουγκράνα» στην 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ο τεχνικός της Σλάβια, συμμετείχε στις ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας στην τελευταία προπόνηση, μπήκε και στον κύκλο στο γνωστό «κορόιδο» και βλέποντας τον παίκτη του να κάνει τούμπα, τον μιμήθηκε με σχετική ευκολία και προσπάθησε να συνεχίσει το κυνήγι της μπάλας!

Δείτε το βίντεο:

Nobody enjoys training more than Slavia Prague manager Jindrich Trpisovsky pic.twitter.com/VNN48lwSfn

— ESPN UK (@ESPNUK) November 5, 2019