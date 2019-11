Μπάγερν Μονάχου: Με Φλικ και Γκέρλαντ η προπόνηση ενόψει Ολυμπιακού (vid)

Οι Βαυαροί, μετά την ντροπιαστική ήττα που υπέστησαν στη Φρανκφούρτη το περασμένο Σάββατο, αποφάσισαν πως δεν πάει άλλο με τον Κόβατς στην άκρη του πάγκου.

Έτσι, έλυσαν τη συνεργασία τους, ελάχιστες μέρες προτού υποδεχθούν τον Ολυμπιακό στο Μόναχο για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ο Χάνσι Φλικ μαζί με τον Χέρμαν Γκέρλαντ στο πλευρό του, είναι εκείνος που αναλαμβάνει προς το παρόν το «τιμόνι» της Μπάγερν και οι δύο άνδρες έκαναν την εμφάνισή τους στην πρωινή προπόνηση της ομάδας, την τελευταία πριν από την αναμέτρηση της Τετάρτης.

Watch LIVE as Hansi Flick and Hermann Gerland lead the final training session before #FCBOLY

— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 5, 2019