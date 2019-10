Ινιέστα: Το ντεμπούτο του στ' αστέρια πριν από 17 χρόνια! (pic & vid)

Επιστροφή στοιχήματος* στο League Cup Αγγλίας. (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ήταν στο «Jan-Breydel-Stadion» της Κλαμπ Μπριζ όπου η ομάδα του, μπροστά σε 18.000 οπαδούς επικράτησε με 1-0.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε, για την ομάδα του Φαν Χάαλ, ο Ρικέλμε στο 64'.

Μάλιστα, στην ίδια 11άδα ήταν κι ο Ντάνι Γκαρσία που εργότερα φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ινιέστα κατέκτησε σε 132 συμμετοχές στο Champions League τέσσερις φορές το τρόπαιο (2006, 2009, 2011 και 2015).

Andrés Iniesta made his #UCL debut for @FCBarcelona , #OnThisDay in 2002

ON THIS DAY: In 2002, Andrés Iniesta made his Barcelona debut:

9 LaLiga

7 Supercopa de España

6 Copa del Rey

4 UEFA Champions League

3 UEFA Super Cup

3 FIFA Club World Cup

2 European Championship

1 World Cup

One of the greatest midfielders of all-time. pic.twitter.com/GFsHRuigQa

— Squawka Football (@Squawka) October 29, 2019