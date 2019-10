Στέρλινγκ: Τα έκανε όλα μόνος του και βραβεύτηκε (pic)

Ο Άγγλος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, διαμόρφωσε μόνος του το πρόσφατο 5-1 απέναντι στην Αταλάντα το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Έκανε την ασίστ στο πρώτο γκολ, κέρδισε το πέναλτι για το δεύτερο τέρμα και εν συνεχεία πέτυχε χατ-τρικ για να οδηγήσει τους «πολίτες» με άνεση στο 3x3 στη φετινή κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Είχε να κοντράρει τον Ντιμπάλα που με δυο γκολ σε τρία λεπτά γύρισε το ματς της Γιουβέντους με τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Τον Τσάμπερλεϊν που επίσης σκόραρε δυο φορές και πέτυχε ένα από τα γκολ της χρονιάς στο 4-1 της Λίβερπουλ στο Γκενκ, αλλά και τον Κίλιαν Μπαπέ που σκόραρε το γρηγορότερο χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League ως ποδοσφαιριστής που μπήκε με αλλαγή σε ματς.

Παρ' όλα αυτά, αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, έχοντας συνεχίσει τις τρομερές επιδόσεις του στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου από τη μέρα που ξεκίνησε η συνεργασία τους με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, έχει... μεταμορφωθεί!

3 goals & an assist = Player of the Week!

Bravo, hat-trick hero Raheem Sterling #POTW | @FTBSantander

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2019