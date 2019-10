Ο Λούκα Γιόβιτς δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη θητεία του στη Ρεάλ. Σε 292 αγωνιστικά λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις (9 ματς, τα 3 βασικός) δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα. Αυτό αποδίδεται εν μέρει και στο ότι δεν μιλάει ούτε καν Αγγλικά.

Ενδεικτικό είναι το βίντεο όπου μπαίνει αλλαγή στο 82' στο ματς με τη Γαλατάσαραϊ και ο Ζινεντίν Ζιντάν του εξηγεί ότι πρέπει να κινηθεί στα δεξιά, εκεί όπου έπαιζε ο Ροντρίγκο. Ο Γιόβιτς τον κοιτάζει απορημένος, χωρίς να έχει καταλάβει και τότε απεγνωσμένος Ζιντάν του λέει: «Επίθεση, απλά επίθεση»!

Zidane: you are going to play instead of Rodrygo, you can ?

Jovic: ?

Zidane: can or cannot ? you can ? attack and defend, yes ? vamos!

Jovic: ?

The man tried to negotiate with Zidane ? pic.twitter.com/Yr6SDJUfZI

— El Gato Benzema (@ElGatoKBenzema) October 24, 2019