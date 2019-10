Η Λειψία επικράτησε 2-1 της Ζενίτ το βράδυ της Τετάρτης φτάνοντας στη νίκη με μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο 59ο λεπτό, ο Σάμπιτζελ σκόραρε με απίθανο φαλτσαριστό σουτ έχοντας κατεβάσει πρώτα τη μπάλα με το στήθος και το γκολ του αποτυπώθηκε όσο πιο... ιδανικά γινόταν, από την εξέδρα.

This view of Marcel Sabitzer's goal for RB Leipzig yesterday is outrageous. So beautiful to watch, poetry in motion. pic.twitter.com/JYhPTDbZfj

— FutbolBible (@FutbolBible) October 24, 2019