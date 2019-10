Ντεσαγί: «Θα αναφέρω στη FIFA το θέμα με το VAR και τα οφσάιντ» (vid)

Επιστροφή στοιχήματος* στο Europa League League και 2500+ ειδικά στοιχήματα! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο άλλοτε Γάλλος αμυντικός, φιλοξενήθηκε σε εκπομπή του beinSports και εξετάζοντας το γκολ του Κουίνσι Πρόμες, το οποίο ακυρώθηκε με VAR στο παιχνίδι του Αίαντα απέναντι στους «μπλε» του Λονδίνου στο Άμστερνταμ, είπε: «Είμαι πρεσβευτής της FIFA και θα αναφέρω το θέμα γιατί χρησιμοποιούν το slow motion αλλά δεν εξετάζουν την απόσταση της μπάλας από το πόδι εκείνου που βγάζει την πάσα...».

Ο παρουσιαστής λίγο νωρίτερα, ανέφερε πως τη στιγμή που γίνεται η επαφή με τη μπάλα ο Κουίνσι Πρόμες που περιμένει τη σέντρα καλύπτεται και βγαίνει εκτεθειμένος όταν πλέον η μπαλιά έχει φύγει από το πόδι του συμπαίκτη του...

"I'm an ambassador of FIFA and I will bring this up because it's an issue!" pic.twitter.com/r8LeQpUzvy

— Goal (@goal) October 24, 2019