Στο stage, ο Τζέιμς Άρθουρ ερμήνευε κάποιο από τα κομμάτια του και ο κόσμος, με ανοιχτούς τους φακούς στα κινητά, δημιουργούσε ατμόσφαιρα και κουνούσε τις συσκευές στον ρυθμό του τραγουδιού.

Ένας από τους παρευρισκόμενους στο live, έκανε το ίδιο, μόνο που... συνδύασε το τερπνόν μετά του ωφελίμου.

Είχε βάλει από πριν να παρακολουθεί αγώνα του Champions League και έτσι, ούτε έχασε κάποια φάση, αλλά ακολουθούσε και το πλήθος.

When you're at a James Arthur gig but Champions League is life pic.twitter.com/xdXZAUNgeU

