Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

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Δείτε στο gazzetta.gr όλα όσα έγιναν στα ματς της Τετάρτης (23/10) για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Λειψία – Ζενίτ 2-1

 

 

Άγιαξ – Τσέλσι 0-1

Ζάλτσμπουργκ – Νάπολι 2-3

Γκενκ – Λίβερπουλ 1-4

Μπενφίκα – Λυών 2-1

Ίντερ – Ντόρτμουντ 2-0

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα 1-2

Λιλ – Βαλένθια 1-1

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.

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