ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
  • NBA
  • UEFA EUROPA LEAGUE
ΑρχικήΠοδόσφαιροChampions League
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Γκενκ - Λίβερπουλ: Μαγική γκολάρα Τσάμπερλεϊν! (vid)

Γκενκ - Λίβερπουλ: Μαγική γκολάρα Τσάμπερλεϊν! (vid)

Γκενκ - Λίβερπουλ: Μαγική γκολάρα Τσάμπερλεϊν! (vid)

Ο Οξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν είναι ο πρωταγωνιστής της Λίβερπουλ κόντρα στη Γκενκ, βάζοντας ένα γκολ που θα το θυμάται για πάντα!

Είναι αυτός που έκανε το 0-1 στο 2ο λεπτό και στο 57' βρήκε ξανά δίχτυα γράφοντας το 0-2. Ο τρόπος με τον οποίο το έκανε, όμως, είναι πραγματικά ξεχωριστός! Απλά απολαύστε!

 

 

 

 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Γκένκ - Λίβερπουλ: Ο Φιρμίνο, με ραμπόνα, πήγε να βγάλει την ασίστ της χρονιάς (vid)

Ποδόσφαιρο

Μπαρτσελόνα: Ρατσιστική επίθεση στον Σεμέντο στην Πράγα

Ποδόσφαιρο

Ξάνθη: Βράβευσε Στάρτζεον η ομάδα του Λεύκιππου

Ποδόσφαιρο

ΟΦΗ: Γυναικείο εισιτήριο στα δύο ευρώ για καλό σκοπό

Ποδόσφαιρο

Μπαρτσελόνα: Ο Μέσι έγινε ο πρώτος που σκοράρει 15 σερί χρόνια στο Champions League (vid)

Ποδόσφαιρο

Μάντσεστερ Σίτι: Ψάχνει... influencers για καλύτερη ατμόσφαιρα στα ματς του Champions League!

Best of internet