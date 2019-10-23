Γκενκ - Λίβερπουλ: Μαγική γκολάρα Τσάμπερλεϊν! (vid)

Είναι αυτός που έκανε το 0-1 στο 2ο λεπτό και στο 57' βρήκε ξανά δίχτυα γράφοντας το 0-2. Ο τρόπος με τον οποίο το έκανε, όμως, είναι πραγματικά ξεχωριστός! Απλά απολαύστε!
ΤΕΛΙΚΟ
RB LEIPZIG 2vs
ZENIT ST PETERSBURG 1
ΤΕΛΙΚΟ
AFC AJAX 0vs
CHELSEA 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 2vs
BORUSSIA DORTMUND 0
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVIA PRAHA 1vs
FC BARCELONA 2
ΤΕΛΙΚΟ
RED BULL SALZBURG 2vs
SSC NAPOLI 3
ΤΕΛΙΚΟ
KRC GENK 1vs
LIVERPOOL FC 4
ΤΕΛΙΚΟ
BENFICA 2vs
OLYMPIQUE LYON 1
ΤΕΛΙΚΟ
OSC LILLE 1vs
VALENCIA CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAPOEL JERUSALEM 85vs
ΑΕΚ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 91vs
VEF RIGA 83
ZENIT PETERSBURG -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ANADOLU EFES -vs
REAL MADRID -
MACCABI TEL AVIV -vs
VALENCIA -
BAYERN MUNCHEN -vs
BC KHIMKI -
CRVENA ZVEZDA -vs
FC BARCELONA -
ORLANDO MAGIC -vs
CLEVELAND CAVALIERS -
CHARLOTTE HORNETS -vs
CHICAGO BULLS -
INDIANA PACERS -vs
DETROIT PISTONS -
PHILADELPHIA 76ERS -vs
BOSTON CELTICS -
BROOKLYN NETS -vs
MINNESOTA -
MIAMI HEAT -vs
MEMPHIS GRIZZLIES -
DALLAS MAVERICKS -vs
WASHINGTON WIZARDS -
SAN ANTONIO SPURS -vs
NEW YORK KNICKS -
UTAH JAZZ -vs
OKLAHOMA CITY -
PORTLAND -vs
DENVER NUGGETS -
PHOENIX SUNS -vs
SACRAMENTO KINGS -
KAA GENT -vs
VFL WOLFSBURG -
AS SAINT-ETIENNE -vs
OLEKSANDRIYA -
AZ ALKMAAR -vs
FC ASTANA -
PARTIZAN -vs
MANCHESTER UNITED -
LUDOGORETS RAZGRAD -vs
ESPANYOL -
CSKA MOSCOW -vs
FERENCVAROS -
SLOVAN BRATISLAVA -vs
WOLVES -
AS ROMA -vs
B. MONCHENGLADBACH -
BESIKTAS -vs
SPORTING BRAGA -
BSC YOUNG BOYS -vs
FEYENOORD ROTTERDAM -
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
WOLFSBERGER AC -
QARABAG AGDAM -vs
APOEL NICOSIA -
FC PORTO -vs
RANGERS -
MALMO FF -vs
LUGANO -
PSV EINDHOVEN -vs
LASK LINZ -
CELTIC -vs
LAZIO -
STADE RENNES -vs
CFR CLUJ -
GETAFE CF -vs
BASEL -
SPORTING -vs
ROSENBORG -
ARSENAL -vs
VITORIA GUIMARAES -
DYNAMO KYIV -vs
F.C. COPENHAGEN -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
STANDARD LIEGE -
SEVILLA FC -vs
DUDELANGE -
TRABZONSPOR -vs
FK KRASNODAR -
Ο Οξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν είναι ο πρωταγωνιστής της Λίβερπουλ κόντρα στη Γκενκ, βάζοντας ένα γκολ που θα το θυμάται για πάντα!
Είναι αυτός που έκανε το 0-1 στο 2ο λεπτό και στο 57' βρήκε ξανά δίχτυα γράφοντας το 0-2. Ο τρόπος με τον οποίο το έκανε, όμως, είναι πραγματικά ξεχωριστός! Απλά απολαύστε!