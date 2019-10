Είναι αστείρευτες οι εμπνεύσεις του και αυτή τη φορά, κόντρα στη Γκενκ, ο Ρομπέρτο Φιρμίνο πήγε να βγάλει την ασίστ της χρονιάς με τρελή ραμπόνα, αλλά ο Μανέ απέτυχε να σκοράρει στο τετ α τετ και στέρησε κάπως τη δόξα από τον Βραζιλιάνο αρτίστα.

That Rabona pass from Firmino

Mane denying him one of the great assists pic.twitter.com/8HxM8cNvS7

— Football Remind (@FootballRemind) October 23, 2019