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Σα: «Περήφανος για την ομάδα μου» (pic)

Σα: «Περήφανος για την ομάδα μου» (pic)

Σα: «Περήφανος για την ομάδα μου» (pic)

Ο Ζοσέ Σα δηλώνει περήφανος για την εμφάνιση της ομάδας του απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, παρά την ήττα.

Το μήνυμα του Πορτογάλου στο Instagram:

«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά είμαι περήφανος για ό,τι κάναμε χθες».

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

It wasn't the result we wanted, but I'm proud of what we did yesterday. @championsleague @olympiacosfc

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