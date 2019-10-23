Σα: «Περήφανος για την ομάδα μου» (pic)

Το μήνυμα του Πορτογάλου στο Instagram:
«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά είμαι περήφανος για ό,τι κάναμε χθες».
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NEW ORLEANS PELICANS 122
ΤΕΛΙΚΟ
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0
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SL BENFICA -
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DIJON -
HAPOEL JERUSALEM -vs
ΑΕΚ -
TURK TELEKOM -vs
SASSARI -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
VEF RIGA -
ANTWERP GIANTS -vs
BANDIRMA B.I.K. -
BROSE BAMBERG -vs
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BAXI MANRESA -vs
LIETKABELIS -
UNICS KAZAN -vs
JOVENTUT BADALONA -
GALATASARAY -vs
BUDUCNOST -
AS MONACO -vs
RATIOPHARM ULM -
TOFAS -vs
RYTAS -
TRENTO -vs
ARKA GDYNIA -
OLDENBURG -vs
UNICAJA -
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DARUSSAFAKA TEKFEN -
KK CEDEVITA OLIMPIJA -vs
NANTERRE 92 -
Ο Ζοσέ Σα δηλώνει περήφανος για την εμφάνιση της ομάδας του απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, παρά την ήττα.
Το μήνυμα του Πορτογάλου στο Instagram:
«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά είμαι περήφανος για ό,τι κάναμε χθες».