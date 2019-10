Στέρλινγκ: Απολαμβάνοντας τον νέο ποδοσφαιρικό εαυτό του (vids)

Για τέταρτη φορά στα τελευταία 35 παιχνίδια, παίρνει τη μπάλα του αγώνα στο σπίτι του, αφού έχει πετύχει χατ-τρικ και του αξίζει το... αναμνηστικό της αναμέτρησης.

Απέναντι στην Αταλάντα για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, ο Ραχίμ Στέρλινγκ έκανε τα πάντα για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. «Σέρβιρε» στον Αγουέρο για την ισοφάριση, κέρδισε το πέναλτι για την ανατροπή κι έπειτα το πήρε πάνω του στο δεύτερο ημίχρονο πετυχαίνοντας χατ-τρικ σε χρονικό διάστημα 11 λεπτών!

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αναμφίβολα έχει εξελιχθεί, έχει προοδεύσει σε απίστευτο βαθμό, δεν σταματάει να μαθαίνει, είναι μόλις 24 ετών κι αν παρατηρήσει κανείς τις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο και το γεγονός πως συνεχώς αλλάζει διαδρομές για να μπερδέψει και να κουράσει τους αμυντικούς, αντιλαμβάνεται και τη δουλειά που έχει κάνει ο Γκουαρδιόλα μαζί του.

Last night's hat-trick means @sterling7 has now taken home the match ball four times in his last 35 outings for Man City. What. A. Player pic.twitter.com/RnDLIm2L7i

Υπό τις οδηγίες του Καταλανού προπονητή στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Στέρλινγκ έχει επωφεληθεί στον μέγιστο βαθμό. Έχει γίνει ένας... άλλος ποδοσφαιριστής. Έχει μετατραπεί από εξτρέμ σε σκόρερ και σε παίκτη που ξέρει πολύ καλά πως να διαβάσει τις φάσεις, να σκεφτεί τις μπαλιές που θα μπορούσαν να του γίνουν ώστε να τρέξει στον χώρο, αλλά και να δημιουργήσει ευκαιρίες για για να σκοράρουν οι συμπαίκτες του.

Έχει πετύχει 82 γκολ σε αυτές τις περίπου 3,5 σεζόν που ο Πεπ βρίσκεται στην άκρη του πάγκου των «πολιτών». Επιπλέον, έχει καταγράψει 79 ασίστ προς τους συμπαίκτες του, αριθμός που ανεβάζει τη συμμετοχή του στα 161 τέρματα σε επίπεδο συλλόγων αλλά και των εθνικών ομάδων, φροντίζοντας αυτή την τρομερή εικόνα του να τη μεταφέρει κάθε φορά και στα «τρία λιοντάρια» πέρα από τους «πολίτες».

Το χατ-τρικ κόντρα στην Αταλάντα ήταν το 5ο της καριέρας του, το 4ο από τον Μάρτιο και μετά, ενώ, έχει βρεθεί είτε ως σκόρερ είτε ως δημιουργός σε 22 γκολ στα τελευταία 17 εντός έδρας παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League. Στις 14 περιπτώσεις ήταν εκείνος που έστειλε τη μπάλα στο βάθος της εστίας και τις υπόλοιπες 8 βοήθησε κάποιον συμπαίκτη του να το κάνει και να προσθέσει γκολ στον λογαριασμό του.

Perfect night home with my very first Champions League hat trick happy to see the hard work is paying off, plenty more to come hopefully #aimhigher pic.twitter.com/REdIl83Mzh

Οι εμφανίσεις του και η απίστευτη συνέπεια που επιδεικνύει στη θετική και καθοριστική εικόνα που επιδεικνύει στον αγωνιστικό χώρο, έχουν προκαλέσει από το βράδυ της Τρίτης μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τη θέση του Ραχίμ Στέρλινγκ στην Premier League και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Ρίο Φέρντιναντ, από το στούντιο του BT Sport, ανέφερε πως ο συμπατριώτης του είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος που υπάρχει στο αγγλικό πρωτάθλημα και ένας εκ των 5 κορυφαίων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ρέι Πάρλουρ από την πλευρά του, στο ραδιόφωνο του TalkSport, έθεσε το ερώτημα για το σενάριο να μπορεί κανείς να βάλει τον Στέρλινγκ στην 3η θέση όλου του κόσμου τη δεδομένη χρονική στιγμή, αφήνοντας τους Μέσι, Κριστιάνο και Φαν Ντάικ στη διάθεση του καθενός για τις δύο πρώτες θέσεις.

“Would you put Sterling as the 3rd best player in the world now?”

“Who’d you rather, #LFC’s Mane or Sterling? I’d go Sterling.”

“He can get better, score more goals & get more assists.”

“He could become the best footballer in the world.”

Ray Parlour hails @Sterling7 pic.twitter.com/dwvUuCQ8gO

— talkSPORT (@talkSPORT) October 23, 2019