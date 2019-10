Μπαπέ: Δεν άφησε κανένα παιδάκι παραπονεμένο (vid)

Ο Γάλλος που έγραψε ιστορία το βράδυ της Τρίτης με το γρηγορότερο χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League από ποδοσφαιριστή που μπήκε σε ματς με αλλαγή (σκόραρε τρις σε 22 λεπτά), είχε δείξει από νωρίς πως ήταν... ορεξάτος στο ματς με τη Μπριζ.

Στον διάδρομο των αποδυτηρίων, τα παιδάκια που περίμεναν για να συνοδεύσουν τους ποδοσφαιριστές στην έναρξη της αναμέτρησης, του έδωσαν το χέρι κι εκείνος έκανε ό,τι μπορούσε, για να τα χαιρετήσει όλα!

Δείτε το βίντεο:

Everyone gets a high five from Kylian Mbappé

(via @btsportfootball) pic.twitter.com/FPPfhRGD2J

— ESPN FC (@ESPNFC) October 22, 2019