Το βίντεο από το γκολ του Ντιμπάλα έγινε viral στα social media, όπου οι χρήστες θεωρούν πως ο Ρονάλντο σήκωσε το χέρι του ζητώντας να ακυρωθεί το γκολ του συμπαίκτη του για οφσάιντ.

Άλλοι βέβαια τον υπερασπίστηκαν λέγοντας ότι απλά πανηγυρίζει το γκολ του Αργεντινού...

Ronaldo is rasing his hand for offside just because dybala scored lmao#Juventus #Dybala #Ronaldo #Cristiano #CristianoRonaldo #UEFA #uefachampionsleague pic.twitter.com/nShWdL2tyb

— MessiTheBest (@Messination99) October 22, 2019