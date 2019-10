Ερυθρός Αστέρας: Βρέθηκαν οπαδοί στο γήπεδο παρά την τιμωρία! (vid)

Η σερβική ομάδα, που ηττήθηκε με το βαρύ 5-0 από τα «σπιρούνια», είχε τιμωρία για το εκτός έδρας παιχνίδι με τους Λονδρέζους και δεν μπορούσε να διαθέσει εισιτήρια στους οπαδούς της.

Παρ' όλα αυτά, περίπου 200 Σέρβοι έκαναν την εμφάνισή τους στις εξέδρες του Tottenham Stadium το βράδυ της Τρίτης.

Η UEFA, θα περιμένει την έκθεση του παρατηρητή για την είσοδο του κόσμου από τη Σερβία στο γήπεδο της Τότεναμ κι έπειτα θα αποφασίσει αν θα πραγματοποιήσει έρευνα για να επιβάλει νέα ποινή στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα.

«Οπαδοί της αντίπαλης ομάδας εξασφάλισαν παράνομα εισιτήρια και βρέθηκαν στην εξέδρα. Οι stewards και η Αστυνομία φρόντισαν ώστε να περιοριστούν τα συγκεκριμένα άτομα, αφού ήταν πολλοί για ν' απομακρυνθούν» ανέφερε η τοποθέτηση της Τότεναμ για τους 200 Σέρβους.

