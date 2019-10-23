ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
BAYERN MUNCHEN 3
ΤΕΛΙΚΟ
TOTTENHAM HOTSPUR 5vs
CRVENA ZVEZDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SHAKHTAR DONETSK 2vs
DINAMO ZAGREB 2
ΤΕΛΙΚΟ
ATLETICO MADRID 1vs
BAYER 04 LEVERKUSEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 0vs
REAL MADRID 1
ΤΕΛΙΚΟ
CLUB BRUGGE 0vs
PARIS SAINT-GERMAIN 5
ΤΕΛΙΚΟ
MANCHESTER CITY 5vs
ATALANTA 1
ΤΕΛΙΚΟ
JUVENTUS 2vs
LOKOMOTIV MOSKVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 130vs
NEW ORLEANS PELICANS 122
LIVE
LOS ANGELES CLIPPERS 87vs
LOS ANGELES LAKERS 85
AFC AJAX -vs
CHELSEA -
RB LEIPZIG -vs
ZENIT ST PETERSBURG -
RED BULL SALZBURG -vs
SSC NAPOLI -
INTER -vs
BORUSSIA DORTMUND -
SLAVIA PRAHA -vs
FC BARCELONA -
BENFICA -vs
OLYMPIQUE LYON -
OSC LILLE -vs
VALENCIA CF -
KRC GENK -vs
LIVERPOOL FC -
LIVE
LOS ANGELES CLIPPERS 87vs
LOS ANGELES LAKERS 85
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 130vs
NEW ORLEANS PELICANS 122
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
OK MLADOST BRCKO -vs
SL BENFICA -
NEPTUNAS -vs
DIJON -
HAPOEL JERUSALEM -vs
ΑΕΚ -
TURK TELEKOM -vs
SASSARI -
ANTWERP GIANTS -vs
BANDIRMA B.I.K. -
BROSE BAMBERG -vs
NIZHNY NOVGOROD -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
VEF RIGA -
BAXI MANRESA -vs
LIETKABELIS -
GALATASARAY -vs
BUDUCNOST -
UNICS KAZAN -vs
JOVENTUT BADALONA -
AS MONACO -vs
RATIOPHARM ULM -
TOFAS -vs
RYTAS -
TRENTO -vs
ARKA GDYNIA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
KK CEDEVITA OLIMPIJA -vs
NANTERRE 92 -
OLDENBURG -vs
UNICAJA -
Ο διεθνής αριστερός μπακ απέδειξε και με την Μπάγερν Μονάχου πως είναι αυτήν την στιγμή με διαφορά ο κορυφαίος Έλληνας παίκτης στην θέση που αγωνίζεται.