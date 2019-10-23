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Ολυμπιακός: Ο Τσιμίκας «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά και ανήκει στην ευρωπαϊκή ελίτ! (vid & poll)

Ολυμπιακός: Ο Τσιμίκας «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά και ανήκει στην ευρωπαϊκή ελίτ! (vid & poll)

Ολυμπιακός: Ο Τσιμίκας «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά και ανήκει στην ευρωπαϊκή ελίτ! (vid & poll)

Ο διεθνής αριστερός μπακ απέδειξε και με την Μπάγερν Μονάχου πως είναι αυτήν την στιγμή με διαφορά ο κορυφαίος Έλληνας παίκτης στην θέση που αγωνίζεται.

Το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου έχει τελειώσει. Ο Φρανσουά Μοντέστο πλησιάζει τον Κώστα Τσιμίκα μετά τον αγώνα για να τον αγκαλιάσει, να τον συγχαρεί για την εμφάνισή του και να του πει «μπράβο Κώστα συνέχισε έτσι». O Έλληνας άσος είναι άλλωστε από τα αγαπημένα του παιδιά. Ο Τσιμίκας με ταπεινότητα τον ευχαριστεί, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του τις... κατσάδες που έτρωγε από τον τεράστιο Γρηγόρη Γεωργάτο για να φτάσει εδώ που είναι σήμερα. Περιστατικό Νο2. Ο Νίκο Κόβατς στις δηλώσεις του αναφέρεται σε 3-4 Έλληνες ποιοτικούς παίκτες στην 11άδα του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά... φωτογραφίζει κυρίως τον Τσιμίκα με τον Μασούρα.
 
Τον Τσιμίκα που κοίταξε στα μάτια τον Γκνάμπρι, τον Μίλερ και ακόμα και τον Κουτίνιο. Τον ποδοσφαιριστή που εξέθεσε τον Μίλερ στην φάση της σέντρας προς τον Ελ Αραμπί, έχοντας αφήσει πίσω του τον άσο της Μπάγερν. Ο αρ. μπακ με τα χιλιόμετρα, την δύναμη, την αντοχή και τα ανεβάσματα. Με διαφορά ο κορυφαίος των τεσσάρων της άμυνας των Πειραιωτών στο πολύ υψηλού επιπέδου ματς απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου με το τελικό 2-3. Τον Τσιμίκα που μετά το τέλος του ματς στο Καραϊσκάκη δεν αποθεώθηκε μόνο από τον κόσμο των γηπεδούχων αλλά και από παίκτες της Μπάγερν, όπως ο Τιάγκο Αλκάνταρα που πήγε να τον αγκαλιάσει. Τον Τσιμίκα που βλέπει την χρηματιστηριακή του αξία να... εκτοξεύεται και που το βράδυ της Τρίτης είχαν την ευκαιρία να τον δουν κορυφαίοι scouts απ' όλη την Ευρώπη σε μία εξαιρετική του εμφάνιση.
 
Στα 23 του χρόνια ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας πιστοποιεί πως διανύει μέχρι τώρα την κορυφαία σεζόν στην καριέρα του και ότι ποδοσφαιριστής επιπέδου Champions League. Αυτήν την στιγμή το μόνο που του λείπει είναι περισσότερη εμπειρία και ίσως και λίγο πιο καθαρό μυαλό σε ορισμένες φάσεις. Όλα τα άλλα στοιχεία του τα έχει εξελίξει. Η δε αριστερή πλευρά στο ματς με τους Βαυαρούς με Τσιμίκα - Μασούρα έκανε πολλή δουλειά στο Καραϊσκάκη και έβγαλε κατάθεση ψυχής. Είναι ο Τσιμίκας που στην φάση των ομίλων έχει ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του της τάξεως του 74% με 78 σωστές πάσες στις 100. Με εννιά περιπτώσεις που έχει ξανακερδίσει την μπάλα, με τάκλιν, κοψίματα και γενικά ιδιαιτερα καλά αμυντικά προσόντα και καλές επιδόσεις.
 
Σχετικά με τους αριθμούς μάλιστα έχει ήδη πιάσει σε 12 αναμετρήσεις τον αριθμό των ασίστ που είχε πέρυσι όλη την σεζόν: 3. Στην παρούσα φάση αποτελεί το καλύτερο προϊόν που έχει να επιδείξει ως παίκτη προερχόμενο από τις Ακαδημίες του ο Ολυμπιακός. Στο φετινό πρωτάθλημα εκτός από τις 2 ασίστ του έχει 6 κλεψίματα, 3 επεμβάσεις, 7 πάσες και 6 εύστοχα γεμίσματα. Κοινώς ο ποδοσφαιρικός τσαμπουκάς, το καλώς εννοούμενο θράσος του και τα προσόντα του παραμένουν οδηγός για τον Ολυμπιακό!
 
ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΙΚΑ:
 
Φέτος: 12 ματς με 3 ασίστ
'18-'19: 28 ματς με 3 ασίστ
'17-'18: 37 ματς με 6 γκολ και 4 ασίστ
'16-'17: 16 ματς με 2 γκολ και 2 ασίστ
'15-'16: 9 ματς με 2 ασίστ
'14-'15: 7 ματς με 1 ασίστ
 
- Πιο κάτω δείτε το βίντεο με το γκολ του Ελ Αραμπί και ψηφίστε στο poll.

 

 

 

 

 

 

 

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