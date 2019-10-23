Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

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Δείτε στο gazzetta.gr όλα όσα έγιναν στα ματς της Τρίτης (22/10) για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

 

 

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.

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