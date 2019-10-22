Ολυμπιακός – Μπάγερν: Το 2-3 του Γκιγιέρμε (vid)

Ξανά στο παιχνίδι μπήκε γρήγορα ο Ολυμπιακός μετά το 1-3 της Μπάγερν, καθώς ο Γκιγιέρμε με σουτ μείωσε σε 2-3.
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Άμεση απάντηση του Ολυμπιακού μετά το τρίτο γκολ της Μπάγερν, με τον Γκιγιέρμε με σουτ να σκοράρει.
Ξανά στο παιχνίδι μπήκε γρήγορα ο Ολυμπιακός μετά το 1-3 της Μπάγερν, καθώς ο Γκιγιέρμε με σουτ μείωσε σε 2-3.