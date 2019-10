Μία ασυνήθιστη ερώτηση δέχθηκε ο Φρανκ Λάμπαρντ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου πριν το ματς της Τσέλσι με τον Άγιαξ για το Champions League. «Γιατί φοβάστε τον Άγιαξ», τον ρώτησαν, με την απάντησή του να είναι απολαυστική. «Τι σας κάνει να το λέτε αυτό; Αυτή απλά είναι η φάτσα μου», είπε γελώντας ο Άγγλος προπονητής.

The bizarre moment where a Dutch journalist is convinced Frank Lampard is scared of Ajax #CFC pic.twitter.com/XtHiNw7BWT

