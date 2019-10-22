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Ολυμπιακός-Μπάγερν: Ποδοσφαιρικά κόλπα από τις μασκότ (vid)

Ολυμπιακός-Μπάγερν: Ποδοσφαιρικά κόλπα από τις μασκότ (vid)

Ολυμπιακός-Μπάγερν: Ποδοσφαιρικά κόλπα από τις μασκότ (vid)

O Leone, η μασκότ του Ολυμπιακού υποδέχθηκε στο «Καραϊσκάκη» τον Berni της Μπάγερν και έκαναν τα κολπάκια τους.

Στο «Καραϊσκάκης» βρέθηκε η μασκότ της Μπάγερν, ο Berni, εκεί που τον περίμενε ο Leone του Ολυμπιακού.

Οι δυο τους έκαναν τα ποδοσφαιρικά τους κόλπα και περιμένουν τη μάχη των 2 ομάδων για το Champions League (22/10, 22:00).

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