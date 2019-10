Ζάλτσμπουργκ: Για τις ανάγκες ντοκιμαντέρ βιντεοσκοπήθηκε η ομιλία στο «Άνφιλντ» (vid)

Οι Αυστριακοί έφτασαν πολύ κοντά στην πρόκληση ενός τεράστιου σοκ για τους Πρωταθλητές Ευρώπης, επιστρέφοντας στο σκορ από το εις βάρος τους 3-0 για να ηττηθούν τελικά πολύ δύσκολα με 4-3 στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Στην ανάπαυλα, με τη Ζάλτσμπουργκ να βρίσκεται πίσω με 3-1, ο Μαρς έκανε μια ιδιαίτερη ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές του στ' αποδυτήρια και λίγες μέρες αργότερα δημοσιοποιήθηκε το βίντεο.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, όταν ρωτήθηκε αν θα έκανε κάτι παρόμοιο ξεκαθάρισε πως τη στιγμή που θα του ζητήσει η Λίβερπουλ να βιντεοσκοπηθεί οποιαδήποτε ομιλία του στ' αποδυτήρια θα παραιτηθεί αμέσως από το κλαμπ, με τον Τζέσι Μαρς να δηλώνει για τη δική του κατάσταση:

«Γίνεται ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο θα κυκλοφορήσει έπειτα από κάποιες εβδομάδες, απλά έπρεπε ν' αποτυπωθεί το συναίσθημα της στιγμής. Δεν είναι ευχάριστο για όλους μας, αλά είναι αληθινό αυτό που συνέβη. Ο κόσμος θέλει να δει ρεαλιστικές καταστάσεις και αυτό είναι που προκαλεί το ενδιαφέρον. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα ομάδα, αρχίζουμε να γράφουμε ιστορία και αυτή τη στιγμή είμαι κομμάτι αυτής της ιστορίας που γράφεται και θέλω να βοηθήσω τον σύλλογο σε αυτή τη σημαντική του στιγμή...».

Όσο για εκείνη την ομιλία του στο «Άνφιλντ», είχε πει στους παίκτες του τα εξής:

«Πόσα φάουλ έχουμε κάνει, ξέρετε; Δεν είναι φιλικό! Είναι ματς για το Champions League! Πρέπει να παίξουμε με περισσότερη δύναμη και να ξαναμπούμε στο ματς. Πρέπει να είστε αμείλικτοι απέναντι από τον Φαν Ντάικ! Παίζουμε με υπερβολικό σεβασμό! Πρέπει να μας αισθανθεί ο αντίπαλος παιδιά. Γι' αυτό τον γαμ#$% λόγο έχουμε έρθει εδώ. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Ήρθαμε για να παίξουμε! Ας ανεβάσουμε την γαμ#@% μας επιθυμία για κάτι καλό, ας παλέψουμε περισσότερο! Πιστέψτε στους εαυτούς σας και δείξτε δύναμη. Αυτό είναι όλο! Δεν είναι τόσο επικίνδυνοι στα στημένα. Έχουμε περισσότερα να δώσουμε στο ματς».

Great insight into the half-time talk from Jesse Marsch in their game vs Liverpool.

Interesting to note the emphasis placed group cohesion and re-aligning mentality before addressing any tactical components. pic.twitter.com/unNplaA25U

— Darian Wilken (@CoachDarian) October 3, 2019