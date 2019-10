Ζάλτσμπουργκ: Η πορωτική ομιλία του Μαρς και... ο Φαν Ντάικ! (vid)

Οι Αυστριακοί, αν και έπειτα από κάτι παραπάνω από μισή ώρα αγώνα είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ με 3-0 από τους Πρωταθλητές Ευρώπης, κατάφεραν στο δεύτερο μέρος να φτάσουν στην ισοφάριση, σοκάροντας τον Γιούργκεν Κλοπ και την ομάδα του!

Οι «κόκκινοι» πήραν τη νίκη με το τελικό 4-3 χάρη στο δεύτερο γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ, ωστόσο, ο Τζέσι Μαρς είχε λόγους που ξέσπασε και πανηγύρισε με την ψυχή του στην προσωρινή ισοφάριση τρέχοντας μέχρι το κόρνερ όπου βρίσκονταν οι ποδοσφαιριστές του...

«Πόσα φάουλ έχουμε κάνει, ξέρετε; Δεν είναι φιλικό! Είναι ματς για το Champions League! Πρέπει να παίξουμε με περισσότερη δύναμη και να ξαναμπούμε στο ματς. Πρέπει να είστε αμείλικτοι απέναντι από τον Φαν Ντάικ! Παίζουμε με υπερβολικό σεβασμό! Πρέπει να μας αισθανθεί ο αντίπαλος παιδιά. Γι' αυτό τον γαμ#$% λόγο έχουμε έρθει εδώ. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ήρθαμε για να παίξουμε! Ας ανεβάσουμε την γαμ#@% μας επιθυμία για κάτι καλό, ας παλέψουμε περισσότερο!

Πιστέψτε στους εαυτούς σας και δείξτε δύναμη. Αυτό είναι όλο! Δεν είναι τόσο επικίνδυνοι στα στημένα. Έχουμε περισσότερα να δώσουμε στο ματς» είπε στους παίκτες του, τονίζοντας πως ο Φαν Ντάικ έπειτα τη ντρίμπλα που «έφαγε» από τον Χι – Τσαν στο πρώτο γκολ, μπορούσε να «χτυπηθεί» ξανά...

Great insight into the half-time talk from Jesse Marsch in their game vs Liverpool.

Interesting to note the emphasis placed group cohesion and re-aligning mentality before addressing any tactical components. pic.twitter.com/unNplaA25U

