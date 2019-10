Κλοπ: Φτάνει τη Λίβερπουλ στα... ευρωπαϊκά επίπεδα του Σάνκλι!

Οι «κόκκινοι», αν και ξεκίνησαν ιδανικά το παιχνίδι με τους Αυστριακούς το βράδυ της Τετάρτης, ξαφνικά... έσβησαν.

Η ομάδα του Τζέσι Μαρτς μέτρησε τις δυνάμεις της απέναντι στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης και έκανε περήφανο τον κόσμο της παρά την ήττα με το τελικό 4-3.

Η Λίβερπουλ, όταν το πράγμα πλέον δυσκόλεψε τρομερά, έβγαλε τον χαρακτήρα που έχει αποκτήσει κυρίως την τελευταία διετία όπου καταφέρνει να διορθώσει λάθη και να πάρει νίκες που ίσως και να μην τις αξίζει, σε αναμετρήσεις που στραβώνουν...

Έτσι, ο Γιούργκεν Κλοπ μετράει πλέον 20 ευρωπαϊκά ματς στο «Άνφιλντ» δίχως ήττα, μια επίδοση που δεν έχει πετύχει κανείς άλλος πέρα από τον τεράστιο, Μπιλ Σάνκλι!

Ο άλλοτε αναμορφωτής της ομάδας του λιμανιού, είχε φτάσει στις 29 διαδοχικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις δίχως ήττα μπροστά στο κοινό του συλλόγου, κάτι για το οποίο πλέον – όσο κι αν σε αυτή την εποχή είναι τρομερά δύσκολο – βάζει πλώρη ο Kloppo...

Only two managers have managed 20+ games for Liverpool without having lost at Anfield in European competition:

Bob Paisley (29)

Jurgen Klopp (20)

Fortress Anfield.

— Squawka Football (@Squawka) October 2, 2019