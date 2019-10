Σουάρες: Εβαλε σ' ένα βράδυ όσα είχε πετύχει σε 21 ματς! (pic)

Με την Μπαρτσελόνα στο Champions League ο Λουίς Σουάρες μετράει 50 ματς.

Κόντρα στην Ίντερ σημείωσε 2 γκολ και πήρε... μόνος του το ματς ουσιαστικά.

Το αξιοσημείωτο είναι πως όσα γκολ έβαλε ο Ουρουγουανός στα προηγούμενα 21 ματς με τους Καταλανούς στο θεσμό των αστεριών, τα έβαλε σ' ένα βράδυ!

Συγκεκριμένα, είχε σκοράρει σε 10 ματς ένα γκολ την περσινή χρονιά (σ.σ. κόντρα στη Λίβερπουλ στις 1/5/2019) και κόντρα στην Ρόμα στις 4/4/2018.

Με την Μπάρτσα, έχει πετύχει συνολικά 22 τέρματα στο Champions League.

2 - Luis Suarez scored as many goals in the game against Internazionale (two) as he had in his previous two Champions League campaigns combined (two goals in 20 apps). Critical. pic.twitter.com/3bXdvM3SPp

— OptaJose (@OptaJose) October 2, 2019