Μέσι: Το «σόλο» και η ασίστ στον Σουάρες όπως φάνηκε από την εξέδρα (vids)

Ο Ουρουγουανός επιθετικός των «μπλαουγκράνα» πέτυχε δυο υπέροχα γκολ κόντρα στους «νερατζούρι» το βράδυ της Τετάρτης για να πάρει η ομάδα του Βαλβέρδε τη νίκη με το τελικό 2-1, ανατρέποντας την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί με το προβάδισμα που είχε δώσει ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο σύνολο του Κόντε.

Ωστόσο, η επιστροφή του Μέσι στη δράση, οι κινήσεις του και ο τρόπος με τον οποίο τροφοδότησε τον Λουίς Σουάρες στο δεύτερο γκολ, έκαναν τον Αργεντινό να κερδίσει όλες τις εντυπώσεις...

Δείτε τα βίντεο:

what a lucky fans See this Magic Live #Messi pic.twitter.com/pJ71KcHCIJ

Football was sleeping while Messi was being injured. He’s back to wake us up!

pic.twitter.com/36Bzcv6NnX

— De Ara Torres (@dearatorres) October 2, 2019