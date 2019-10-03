ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
  • UEFA EUROPA LEAGUE
ΑρχικήΠοδόσφαιροChampions League
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

Δείτε συγκεντρωμένα στο gazzetta.gr τα γκολ και τα highlights της δεύτερης βραδιάς της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.

Γκενκ – Νάπολι 0-0

Σλάβια Πράγας – Ντόρτμουντ 0-2

Λίβερπουλ – Ζάλτσμπουργκ 4-3

Ζενίτ – Μπενφίκα 3-1

Λειψία – Λυών 0-2

Μπαρτσελόνα – Ίντερ 2-1

Βαλένθια – Άγιαξ 0-3

Λιλ – Τσέλσι 1-2

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Ζενίτ - Μπενφίκα 3-1

Ποδόσφαιρο

Λειψία - Λυών 0-2

Ποδόσφαιρο

Λοκομοτίβ Μόσχας – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Βόλτα στη Μόσχα (vid)

Ποδόσφαιρο

Μάντσεστερ Σίτι - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 2-0: Από τον πάγκο (vid)

Ποδόσφαιρο

Γιουβέντους - Λεβερκούζεν 3-0: Ξεκούραστα... (vid)

Ποδόσφαιρο

Γαλατάσαραϊ - Παρί Σεν Ζερμέν 0-1: «Απόλυτη» με Ικάρντι (vid)

Best of internet