Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

Γκενκ – Νάπολι 0-0
Σλάβια Πράγας – Ντόρτμουντ 0-2
Λίβερπουλ – Ζάλτσμπουργκ 4-3
Ζενίτ – Μπενφίκα 3-1
Λειψία – Λυών 0-2
Μπαρτσελόνα – Ίντερ 2-1
Βαλένθια – Άγιαξ 0-3
Λιλ – Τσέλσι 1-2
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA 3vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 2vs
CLUB BRUGGE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ATALANTA 1vs
SHAKHTAR DONETSK 2
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 0vs
PARIS SAINT-GERMAIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
TOTTENHAM HOTSPUR 2vs
BAYERN MUNCHEN 7
ΤΕΛΙΚΟ
MANCHESTER CITY 2vs
DINAMO ZAGREB 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUVENTUS 3vs
BAYER 04 LEVERKUSEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
LOKOMOTIV MOSKVA 0vs
ATLETICO MADRID 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 2vs
INTER 1
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 4vs
RED BULL SALZBURG 3
BC KHIMKI -vs
MACCABI TEL AVIV -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
CRVENA ZVEZDA -
BAYERN MUNCHEN -vs
MILANO -
REAL MADRID -vs
FENERBAHCE BEKO -
FC ASTANA -vs
PARTIZAN -
AS SAINT-ETIENNE -vs
VFL WOLFSBURG -
WOLFSBERGER AC -vs
AS ROMA -
BSC YOUNG BOYS -vs
RANGERS -
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
B. MONCHENGLADBACH -
OLEKSANDRIYA -vs
KAA GENT -
SPORTING BRAGA -vs
SLOVAN BRATISLAVA -
CSKA MOSCOW -vs
ESPANYOL -
FERENCVAROS -vs
LUDOGORETS RAZGRAD -
AZ ALKMAAR -vs
MANCHESTER UNITED -
FEYENOORD ROTTERDAM -vs
FC PORTO -
BESIKTAS -vs
WOLVES -
TRABZONSPOR -vs
BASEL -
CELTIC -vs
CFR CLUJ -
ROSENBORG -vs
PSV EINDHOVEN -
VITORIA GUIMARAES -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
FK KRASNODAR -vs
GETAFE CF -
SPORTING -vs
LASK LINZ -
ARSENAL -vs
STANDARD LIEGE -
LUGANO -vs
DYNAMO KYIV -
MALMO FF -vs
F.C. COPENHAGEN -
DUDELANGE -vs
QARABAG AGDAM -
SEVILLA FC -vs
APOEL NICOSIA -
LAZIO -vs
STADE RENNES -
Δείτε συγκεντρωμένα στο gazzetta.gr τα γκολ και τα highlights της δεύτερης βραδιάς της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.
Γκενκ – Νάπολι 0-0
Σλάβια Πράγας – Ντόρτμουντ 0-2
Λίβερπουλ – Ζάλτσμπουργκ 4-3
Ζενίτ – Μπενφίκα 3-1
Λειψία – Λυών 0-2
Μπαρτσελόνα – Ίντερ 2-1
Βαλένθια – Άγιαξ 0-3
Λιλ – Τσέλσι 1-2