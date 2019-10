Μποναβεντούρ για τον πανηγυρισμό του Κριστιάνο: «Ήθελα να τους δείξω τι χάνουν...»! (vids)

Ο 21χρονος Νιγηριανός επιθετικός της Μπριζ σκόραρε δυο φορές απέναντι στη «βασίλισσα», φέρνοντάς τη σε πολύ δύσκολη θέση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Τρίτης.

Μάλιστα, όταν πέτυχε το δεύτερο γκολ του, πανηγύρισε με το γνωστό σε όλους Siuuu του Κριστιάνο Ρονάλντο και λίγο αργότερα εξήγησε:

«Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης και δεν μου άρεσε που έφυγε από τη Ρεάλ, οπότε ήθελα να τους δείξω τι χάνουν τώρα που δεν τον έχουν... Είχα αποφασίσει από πριν ότι αν σκοράρω στο "Μπερναμπέου" θα πανηγυρίσω έτσι»!

Emmanuel Bonaventure Dennis on why he mimicked Ronaldo celebration pic.twitter.com/BHNp0ZrPQ3

— ~ (@myhumbleproject) October 2, 2019