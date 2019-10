Η Μπριζ σόκαρε τη Ρεάλ με το 0-1 του Ντένις και ο ίδιος παίκτης ήταν που έγραψε και το 0-2 πριν το τέλος του ημιχρόνου! Και όσο οι Μαδριλένοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι γίνεται και τι βλέπουν, ο σκόρερ των Βέλγων αποφάσισε να τους τρολάρει, πανηγυρίζοντας το δεύτερο γκολ του σαν CR7! Αν μη τι άλλο, τον ξέρουν καλά τον πανηγυρισμό στο Bernabeu...

Brugge's Dennis trolled Real Madrid by doing Ronaldo's Siuuu celebration after scoring two goals at Bernabeu. pic.twitter.com/xvjaSp3fQu

— Zeeshan⁷ (@FutbolZEE) October 1, 2019