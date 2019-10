Ο Λιονέλ Μέσι είχε τραυματιστεί στο ματς της Μπαρτσελόνα με την Βιγιαρεάλ την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν άγνωστο πότε θα είναι έτοιμος. Τελικά, βρίσκεται στην αποστολή για το μεγάλο ματς με την Ίντερ για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Μαζί του από τον Βαλβέρδε κλήθηκε και ο Ντεμπελέ. Φυσικά, η συμμετοχή τους δεν είναι σίγουρη.

