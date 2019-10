Πεπ: «Θέλω το Champions League, αλλά δεν θα πεθάνω κιόλας...» (vid)

Ο Καταλανός προπονητής, έχοντας κατακτήσει δυο πρωταθλήματα στις τρεις σεζόν που έχει ολοκληρώσει στον πάγκο των «πολιτών» και κάνοντας το απίθανο την περασμένη αγωνιστική περίοδο σαρώνοντας τα πάντα σε όλες τις αγγλικές διοργανώσεις, βάζει πλέον... αυτοσκοπό το Champions League.

Όταν ρωτήθηκε από εκπρόσωπο του Τύπου για τον τρόπο με τον οποίο έχει στο μυαλό του την προσπάθεια για την κορυφή της Ευρώπης, ο Πεπ Γκουαρδιόλα απάντησε:

«Το θέλω πολύ, αλλά σε διαβεβαιώ πως δεν θα πεθάνω κιόλας... Δεν θα αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Απλά θα κάνω τα πάντα για να τα καταφέρω...».

"I'm not going to kill myself, I promise you"

Pep's not letting the Champions League pressure get to him pic.twitter.com/Fhz0rul4j8

— Mirror Football (@MirrorFootball) October 1, 2019