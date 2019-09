Ολυμπιακός: Με Γκασπάρ στο Βελιγράδι

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Σερβία για την αναμέτρηση της Τρίτης απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και στους ποδοσφαιριστές που μπορεί να υπολογίζει ο κόουτς της ομάδας, είναι ο Μπρούνο Γκασπάρ που ακόμα περιμένει να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Αντίθετα, όπως αναμενόταν, εκτός παραμένει ο Σισέ...

Αναλυτικά η αποστολή: Σα, Καραργύρης, Αλέν, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Παπαδόπουλος, Μεριά, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Μπενζιά, Ποντένσε, Μασούρας, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Λοβέρα, Γκερέρο, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. / The squad players selected ahead of the match against @crvenazvezdafk . #Olympiacos #UCL #CZVOLY #fkcz #czv #zvezda #SquadList @ChampionsLeague pic.twitter.com/bD2ter9eev

