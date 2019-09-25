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Ολυμπιακός: H UEFA αποθεώνει Ποντένσε και Βαλμπουενά για το γκολ με Τότεναμ (vid)

Ολυμπιακός: H UEFA αποθεώνει Ποντένσε και Βαλμπουενά για το γκολ με Τότεναμ (vid)

Ολυμπιακός: H UEFA αποθεώνει Ποντένσε και Βαλμπουενά για το γκολ με Τότεναμ (vid)

Η UEFA μέσω του επίσημου Twitter της για το Champions League εκθείασε τους Ποντένσε και Βαλμπουενά για την συνεργασία τους και το γκολ που σημείωσε ο Πορτογάλος εξτρέμ με Τότεναμ.

Δείτε πιο κάτω το σχετικό τιτίβισμα...

 

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