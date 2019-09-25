Δείτε πιο κάτω το σχετικό τιτίβισμα...
Podence & Valbuena #UCL | @olympiacosfc pic.twitter.com/aBjmzrNemt
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 25, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 2vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ATALANTI 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 3
REAL MADRID -vs
OSASUNA -
LIVE
MALLORCA 0vs
ATLETICO MADRID 1
INTER -vs
LAZIO -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
REIMS -
VALENCIA CF -vs
GETAFE CF -
SSC NAPOLI -vs
CAGLIARI -
LIVE
CD LEGANES 0vs
ATHLETIC BILBAO 0
LIVE
MALLORCA 0vs
ATLETICO MADRID 1
VALENCIA CF -vs
GETAFE CF -
REAL MADRID -vs
OSASUNA -
LIVE
AS ROMA 0vs
ATALANTA 0
INTER -vs
LAZIO -
PARMA -vs
US SASSUOLO -
ACF FIORENTINA -vs
SAMPDORIA -
SPAL -vs
LECCE -
GENOA CFC -vs
FC BOLOGNA -
SSC NAPOLI -vs
CAGLIARI -
LIVE
BREST 1vs
OLYMPIQUE LYON 1
LIVE
FC NANTES 0vs
STADE RENNES 0
LIVE
AMIENS SC 1vs
GIRONDINS BORDEAUX 1
LIVE
MONTPELLIER HSC 1vs
NIMES OLYMPIQUE 0
LIVE
TOULOUSE FC 0vs
ANGERS SCO 0
LIVE
OSC LILLE 0vs
RC STRASBOURG 0
LIVE
AS SAINT-ETIENNE 0vs
FC METZ 1
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
REIMS -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ATALANTI 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 2vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙAΔΑΣ 93vs
ΠΑΓΚΡAΤΙ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠAΓΟΥ 77vs
AIAS EVOSMOU 66
ΤΕΛΙΚΟ
G.S. FARSALON 64vs
CHARILAOS TRIKOUPIS 91
ΤΕΛΙΚΟ
G.S. MANDRAIKOS 65vs
ΨΥΧΙΚΟ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 93vs
ΑΜΥΝΤΑΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΒAΛΑ 80vs
DAFNI DAFNIOU 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 76vs
ΑΝΑΤΟΛΙΑ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ELEFTHEROUPOLI 71vs
DIAGORAS DRIOPIDEON 77
BAXI MANRESA -vs
UNICAJA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
BILBAO BASKET -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
REGGIANA -
TRENTO -vs
ORIORA PISTOIA -
VIRTUS BOLOGNA -vs
VIRTUS ROMA -
KINGSTONIAN -vs
MARCH TOWN UNITED -
Η UEFA μέσω του επίσημου Twitter της για το Champions League εκθείασε τους Ποντένσε και Βαλμπουενά για την συνεργασία τους και το γκολ που σημείωσε ο Πορτογάλος εξτρέμ με Τότεναμ.
Δείτε πιο κάτω το σχετικό τιτίβισμα...
Podence & Valbuena #UCL | @olympiacosfc pic.twitter.com/aBjmzrNemt
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 25, 2019