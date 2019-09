Χάλαντ: Κορυφαίος της πρώτης αγωνιστικής στο Champions League

Ο 19χρονος επιθετικός της Ζάλτσμπουργκ πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε ένα ημίχρονο στο τελικό 6-2 της αυστριακής ομάδας απέναντι στη Γκενκ, το βράδυ της περασμένης Τρίτης και έγινε... το θέμα της ημέρας, από την επομένη της αναμέτρησης.

Έχοντας να κοντράρει τον Τερ Στέγκεν για όσα έκανε για τη Μπαρτσελόνα στο ματς με τη Ντόρτμουντ στη Βεστφαλία (0-0), όσο και τους Ντι Μαρία (δυο γκολ για την Παρί κόντρα στη Ρεάλ) και Όρσιτς (χατ-τρικ με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ απέναντι στην Αταλάντα), ο Χάλαντ κατέκτησε τη διάκριση...

Congratulations to Erling Haaland: @RedBullSalzburg's hat-trick hero is Player of the Week! #POTW | @FTBSantander

