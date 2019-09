Ο Κοσταρικανός τερματοφύλακας είχε πολλούς φίλους να συναντήσει ξανά αλλά και να βάλει στόχο να «πληγώσει» στο παιχνίδι της Τετάρτης στο «Παρκ ντε Πρενς».

Η Ρεάλ έφυγε από το Παρίσι με σκυμμένο το κεφάλι με το 3-0 της Παρί χάρη στα δυο γκολ του Ντι Μαρία και το ένα του Μενιέ, με τον Κέιλορ Νάβας στη λήξη της αναμέτρησης να ... κλείνει το μάτι στον Κουρτουά με σαφή υπόνοια πικαρίσματος για το αποτέλεσμα...

You have to love this from Keylor Navas. pic.twitter.com/8totNOUUfQ

