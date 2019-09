Ατλέτικο - Γιουβέντους: Ο χορός του Κουαδράδο και το ξέσπασμα του Σιμεόνε (vids)

Σε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Wanda Metropolitano το βράδυ της Τετάρτης, οι «μπιανκονέρι» προηγήθηκαν με ένα εξαιρετικό σουτ του Κουαδράδο και ο Κολομβιανός άρχισε τους χορούς, κάνοντας τους Κριστιάνο και Ματουϊντί να τον χαζεύουν.

Όταν η Ατλέτικο κατάφερε να επιστρέψει ολοκληρωτικά στο σκορ και να γράψει το 2-2 λίγο πριν το φινάλε με τον Έκτορ Ερέρα, ο Ντιέγκο Σιμόνε... αποτρελάθηκε.

Δείτε τα δυο βίντεο:

When you fight back from two-goals down..

Diego Simeone kicks every ball. pic.twitter.com/3dG4S0tmvP

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 18, 2019