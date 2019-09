Ο Πορτογάλος τεχνικός επέλεξε για την αναμέτρηση με τους Λονδρέζους αυτούς που αναμενόταν, με βάση τα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού στη σεζόν.

Έτσι στην αρχική 11αδα θα βρίσκεται ο Σα, οι Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, Μεριά και Τσιμίκας στην άμυνα, ο Γκιλιέρμε με τον Μπουχαλάκη στον άξονα και οι Βαλμπουενά, Ποντένσε, Μασούρας θα πλαισιώνουν τον Γκερέρο, που θα πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης.

Απ' την πλευρά της η Τότεναμ θα παραταχθεί με τους Γιορίς κάτω απ' την εστία, τους Γουίνκς, Ντέβις, Αλντερβάιρελντ και Βερνόνγκεν στην άμυνα, τον Ντομπελέ, τον Σάντσες και τον Έρικσεν στον άξονα και τους Ντέλε Άλι, Μόουρα και Κέιν στην επίθεση.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Τότεναμ! / The line-up for today's match against @SpursOfficial ! #Olympiacos #UCL #OLYTHFC #THFC #Tottenham #LineUp @ChampionsLeague pic.twitter.com/ocTqUhcEF6

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 18, 2019