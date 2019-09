Οι Βαυαροί κατάφεραν ν' αλλάξουν την εικόνα του διαδρόμου και της σκάλας η οποία οδηγεί από τ' αποδυτήρια των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο του «Γουέμπλεϊ».

Όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκε, πρόκειται για την... κόκκινη κόλαση των Βαυαρών, με την ελπίδα κάθε αντίπαλος να αισθάνεται φόβο προτού καν πατήσει στο γήπεδο για να παίξει.

Στους τοίχους έχουν εγκατασταθεί συστήματα με τα οποία θα εμφανίζονται τα πρόσωπα των παικτών της Μπάγερν αποφασισμένα για τη νίκη, αλλά και χρώματα που θα δημιουργούν εχθρική ατμόσφαιρα για τους φιλοξενούμενους...

Δείτε το βίντεο:

The #AllianzArena has a new tunnel #MiaSanMia pic.twitter.com/NwkBrTO5Tu

— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 18, 2019