Ολυμπιακός: Το videο με το «we rule this land» για την επιστροφή του στο Champions League

Με το «We rule this land» και το σεντόνια να κουνιέται, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League με ένα ξεχωριστό video.
ΤΕΛΙΚΟ
SSC NAPOLI 2vs
LIVERPOOL FC 0
ΤΕΛΙΚΟ
BORUSSIA DORTMUND 0vs
FC BARCELONA 0
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
SLAVIA PRAHA 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHELSEA 0vs
VALENCIA CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
AFC AJAX 3vs
OSC LILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
RED BULL SALZBURG 6vs
KRC GENK 2
ΤΕΛΙΚΟ
BENFICA 1vs
RB LEIPZIG 2
ΤΕΛΙΚΟ
AFC BOURNEMOUTH 3vs
EVERTON FC 1
ΤΕΛΙΚΟ
AS MONACO 3vs
OLYMPIQUE MARSEILLE 4
ΤΕΛΙΚΟ
OLYMPIQUE LYON 1vs
ZENIT ST PETERSBURG 1
CLUB BRUGGE -vs
GALATASARAY -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
REAL MADRID -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
LOKOMOTIV MOSKVA -
DINAMO ZAGREB -vs
ATALANTA -
ATLETICO MADRID -vs
JUVENTUS -
SHAKHTAR DONETSK -vs
MANCHESTER CITY -
BAYERN MUNCHEN -vs
CRVENA ZVEZDA -
LIVE
ΠΕΛΛAΝΑΣ 0vs
ΙAΛΥΣΟΣ 2
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
O Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League κι οι άνθρωποι της ομάδας έφτιαξαν ένα ξεχωριστό video!
Με το «We rule this land» και το σεντόνια να κουνιέται, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League με ένα ξεχωριστό video.