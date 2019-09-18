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Ολυμπιακός: Το videο με το «we rule this land» για την επιστροφή του στο Champions League

Ολυμπιακός: Το videο με το «we rule this land» για την επιστροφή του στο Champions League

Ολυμπιακός: Το videο με το «we rule this land» για την επιστροφή του στο Champions League

O Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League κι οι άνθρωποι της ομάδας έφτιαξαν ένα ξεχωριστό video!

Με το «We rule this land» και το σεντόνια να κουνιέται, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League με ένα ξεχωριστό video.

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