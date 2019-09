Γουίλιαν: «Αυτό συνέβη στο πέναλτι με τον Μπάρκλεϊ...» (vid)

Οι «μπλε» του Φρανκ Λάμπαρντ έκαναν... κακό ποδαρικό στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για φέτος, αφού, οι «νυχτερίδες» έφυγαν με τη νίκη από το «Στάμφορντ Μπριτζ» χάρη στο τελικό 1-0.

Ερωτηθείς για πιθανή ... κόντρα στο εσωτερικό της ομάδας με τους παίκτες που έδειξαν να διεκδικούν το πέναλτι προτού το αναλάβει ο Μπάρκλεϊ και αστοχήσει, ο Γουίλιαν είπε:

«Είδαμε τον Μπάρκλεϊ να έχει αυτοπεποίθηση, μας το είπε κι έτσι το πήρε εκείνος. Ήθελα να το κάνω εγώ, αλλά τον είδα πως το πίστευε και τον αφήσαμε. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο. Αστόχησε, αλλά θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στη θέση του ή και ο Ζορζίνιο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε».

Willian: Let me fuck them up!

Barkley: No I got it! Just trust me.

Willian: You sure?

Barkley:

