Μπάρκλεϊ σε Γουίλιαν πριν το χαμένο πέναλτι: «Το 'χω...» (vid)

Οι «μπλε» του Λονδίνου στην επιστροφή τους στο Champions League ξεκίνησαν με τον χειρότερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους, αφού, απέναντι στη Βαλένθια στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ηττήθηκαν με σκορ 1-0...

Ο Μπάρκλεϊ λίγο πριν το φινάλε είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, είπε «το 'χω» στον Γουίλιαν, ο Ζορζίνιο - που κανονικά εκτελεί τα πέναλτι - πήγε να τον εμψυχώσει, αλλά μετά την αστοχία του συμπαίκτη του, ξέσπασε...

Δείτε τις εικόνες:

Willian: Let me fuck them up!

Barkley: No I got it! Just trust me.

Willian: You sure?

Barkley:

#CHEVCF #Barkley pic.twitter.com/eSvsQeCvi6

— Syed€uzer05 (@syeduzer05) September 18, 2019