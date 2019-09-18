Όλα τα γκολ του Champions League! (vids)

Νάπολι – Λίβερπουλ 2-0
Ντόρτμουντ – Μπαρτσελόνα 0-0
Λυών – Ζενίτ 1-1
Ίντερ – Σλάβια Πράγας 1-1
Ζάλτσμπουργκ – Γκενκ 6-2
Μπενφίκα – Λειψία 1-2
Τσέλσι – Βαλένθια 0-1
Άγιαξ – Λιλ 3-0
ΤΕΛΙΚΟ
SSC NAPOLI 2vs
LIVERPOOL FC 0
ΤΕΛΙΚΟ
BORUSSIA DORTMUND 0vs
FC BARCELONA 0
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
SLAVIA PRAHA 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHELSEA 0vs
VALENCIA CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
AFC AJAX 3vs
OSC LILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
RED BULL SALZBURG 6vs
KRC GENK 2
ΤΕΛΙΚΟ
BENFICA 1vs
RB LEIPZIG 2
ΤΕΛΙΚΟ
AFC BOURNEMOUTH 3vs
EVERTON FC 1
ΤΕΛΙΚΟ
AS MONACO 3vs
OLYMPIQUE MARSEILLE 4
ΤΕΛΙΚΟ
OLYMPIQUE LYON 1vs
ZENIT ST PETERSBURG 1
CLUB BRUGGE -vs
GALATASARAY -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ATLETICO MADRID -vs
JUVENTUS -
SHAKHTAR DONETSK -vs
MANCHESTER CITY -
BAYERN MUNCHEN -vs
CRVENA ZVEZDA -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
REAL MADRID -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
LOKOMOTIV MOSKVA -
DINAMO ZAGREB -vs
ATALANTA -
ΠΕΛΛAΝΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ATALANTI -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
Δείτε όλα τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές όλων των αγώνων της πρώτης ημέρας της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.
Νάπολι – Λίβερπουλ 2-0
Ντόρτμουντ – Μπαρτσελόνα 0-0
Λυών – Ζενίτ 1-1
Ίντερ – Σλάβια Πράγας 1-1
Ζάλτσμπουργκ – Γκενκ 6-2
Μπενφίκα – Λειψία 1-2
Τσέλσι – Βαλένθια 0-1
Άγιαξ – Λιλ 3-0