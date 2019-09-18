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Όλα τα γκολ του Champions League! (vids)

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Δείτε όλα τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές όλων των αγώνων της πρώτης ημέρας της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Νάπολι – Λίβερπουλ 2-0

 

Ντόρτμουντ – Μπαρτσελόνα 0-0

Λυών – Ζενίτ 1-1

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 1-1

Ζάλτσμπουργκ – Γκενκ 6-2

Μπενφίκα – Λειψία 1-2

Τσέλσι – Βαλένθια 0-1

Άγιαξ – Λιλ 3-0

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.

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