Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ έχουν εξελιχτεί σε κορυφαίοι στα “κορεεό” και το επιβεβαίωσαν για ακόμα μία φορά. Βασικά αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο ευφάνταστο αυτό που έστησαν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα, αλλά είναι πάντα υπέροχο να χαζεύεις αυτό που τόσο ρεαλιστικά έχει ονομαστεί ως Yellow Wall.

Dortmund's Yellow Wall is something else pic.twitter.com/PF2qs7ym4i

— BT Sport (@btsport) September 17, 2019