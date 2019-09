Όπως αναμενόταν ο Σεμέδο μπήκε στους εκλεκτούς και διεκδικεί με αξιώσεις θέση στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού κόντρα στην Τότεναμ. Οι 21 της αποστολής των Πειραιωτών για την Τότεναμ: Σα, Καραργύρης, Αλέν, Σεμέδο, Ομάρ Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Σισέ, Παπαδόπουλος, Μεριά, Τοροσίδης, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Μπενζιά, Γκιγιέρμε, Ποντένσε, Μασούρας, Λοβέρα, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο και Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Τότεναμ. / The squad players selected ahead of the match against @SpursOfficial. #Olympiacos #UCL #OLYTHFC #THFC #Tottenham #Squadlist pic.twitter.com/NuOfuTIWse

