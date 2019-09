Το Champions League ξεκινά και η UEFA έφτιαξε ένα εντυπωσιακό promo για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο video υπάρχει και το υπέροχο γκολ του Στέλιου Γιαννακόπουλου στο ματς του Ολυμπιακού με την Πόρτο (στο 0:42 του video).

Δείτε το ξεχωριστό αποτέλεσμα λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων.

My computer

Videos

Things you love to see

2019/20 #UCL pic.twitter.com/bE71TigqHG

