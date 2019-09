Τσέλσι: «Αποτελείωσαν» τους Τζέιμς και Έιμπραχαμ με ντρίμπλες (vid)

Οι Ρις Τζέιμς και Τάμι Έιμπραχαμ βρίσκονταν στο κέντρο στο γνωστό «κορόιδο» του τελευταίου προγράμματος των «μπλε» πριν από την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League, όπου φιλοξενούν στο Λονδίνο τις «νυχτερίδες».

Οι δύο νεαροί παίκτες, ο ένας μετά τον άλλον, ήταν απρόσεκτοι και... έφαγαν «ποδιές», κάνοντας τους υπόλοιπους να το διασκεδάσουν!

Δείτε το βίντεο:

Tammy Abraham & Reece James both nutmegged during Chelsea training and Frank Lampard loves it pic.twitter.com/CtU8maSG45

— The Sun Football (@TheSunFootball) September 16, 2019