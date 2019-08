Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ξεκινάει (με την Τότεναμ) και τελειώνει (με τον Ερυθρό Αστέρα) ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στους φετινούς ομίλους του UEFA Champions League. Αναλυτικά το πρόγραμμα της ομάδας στον Β’ Όμιλο:

1η αγωνιστική

18 Σεπτεμβρίου

19:55 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Τότεναμ

2η αγωνιστική

1 Οκτωβρίου

22:00 Ερυθρός Αστέρας-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

3η αγωνιστική

22 Οκτωβρίου

22:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου

4η αγωνιστική

6 Νοεμβρίου

19:55 Μπάγερν Μονάχου-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

5η αγωνιστική

26 Νοεμβρίου

22:00 Τότεναμ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

6η αγωνιστική

11 Δεκεμβρίου

22:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας

Δείτε πιο κάτω το πρόγραμμα των ομίλων σε φωτογραφία:

